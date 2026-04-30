大きな家具を手放すのは大変だと感じている方も多いのではないでしょうか。50代で賃貸マンションにひとりで暮らし、すっきり暮らしのコツを発信しているイラストレーターの柿崎こうこさん。大きな本棚を手放した実体験をもとに、すばやく・安全に処分するコツを聞きました。ものの処分が得意な私も苦戦した「大きな本棚」かつて、今住んでいる団地風築古マンションとはずいぶん趣きが違う、デザイナーズマンションに暮らしていた時