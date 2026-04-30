部屋の広さは、インテリアの「見せ方」でも大きく変わります。また、必ずしも大がかりな模様替えは必要ありません。ここでは、インテリアコーディネーターのESSEベストフレンズ101メンバー・篠えりさんが、覚えておくと便利な部屋が広く見えるインテリアのテクニック5つについて語ります。1：床にものを置かない家が広く見えるテクニックについて、インテリアの仕事で伺ったお宅の実例を元に解説します。床には、人が歩く、すれ違