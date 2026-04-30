部屋の広さは、インテリアの「見せ方」でも大きく変わります。また、必ずしも大がかりな模様替えは必要ありません。ここでは、インテリアコーディネーターのESSEベストフレンズ101メンバー・篠えりさんが、覚えておくと便利な部屋が広く見えるインテリアのテクニック5つについて語ります。

1：床にものを置かない

家が広く見えるテクニックについて、インテリアの仕事で伺ったお宅の実例を元に解説します。

床には、人が歩く、すれ違う、配膳するなど、人間の動きに必要最低限の役割があります。そこに、ものや家具が置かれていると、狭く見えるだけでなく、日々のプチストレスに。

また、ものはものを呼びます。気がつくとものであふれかえった部屋に…という事態を防ぐためにも、「床にものを置かないこと」をまず意識するのがおすすめです。

2：脚つきの家具を選ぶ

ソファやチェストは「脚つき」のデザインにすると、家具の下に床が見え軽やかな印象になります。床が見える面積が増えるほど、部屋は広く感じられるため、小さい部屋ほど効果的です。

また、掃除がしやすいというのも脚つき家具のメリット。家具のデザインの選び方ひとつで、部屋をスッキリ維持できることにつながり、相乗効果を感じられるでしょう。

3：収納ケースやカゴの色をそろえる

必要最低限のもの以外は、隠す収納にするのもおすすめ。カラフルな生活雑貨をむき出しで部屋に置いておくのは、視覚情報が増え部屋が狭く見えるからです。

隠す収納では、カゴやケースの色を2〜3色に厳選し、2個以上そろえることが、スッキリ広く見せるコツです。

4：小物を飾りすぎない

棚や壁を飾りすぎないことも、部屋を広く見せる大切なポイントです。

ものが多いほど空間は狭く感じられるため「飾る場所」と「なにも置かない場所」を意識してインテリアの配置を考えます。そうすることで視線が休まり、空間全体が広く感じられます。飾りたいものがたくさんある場合は、季節ごとにローテーションして、数を厳選して楽しむのもおすすめです。

5：窓周りのカーテンを軽やかに

窓周りは空間の印象を大きく左右します。カーテンは見た目が重いので明るい色にしたり、レースだけにしたり、ロールスクリーンやブラインドを選んでもスッキリ軽やかに見えます。また、天井からつるすと高さが強調され、部屋が広く感じられます。

家具の選び方やちょっとした工夫、日々の意識しだいで、見違えるほどスッキリ広いお部屋をつくることができます。今回紹介したアイデアが、参考になればうれしいです。