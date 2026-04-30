今や私たちの生活に欠かせない存在となりつつある「AI（人工知能）」。AIとは一体何なのか。そして、その便利さの裏にはどのような問題やリスクが潜んでいるのか。OBSラジオ「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」で、構想日本の加藤代表が分かりやすく解説しました。 【写真を見る】AIの正体と付き合い方便利さの裏に潜むリスクとはわかりやすく解説 AIの進化と「生成AI」 AI（Artificial Intelligence）は、人間の「考える」