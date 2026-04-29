神山町の県動物愛護管理センターでは、動物とふれあい命の大切さを学ぶ「動物ふれあいフェスタ」が開かれました。この催しは、犬や猫など動物とのふれあいを通じて、命の大切さや飼い主としての責任を考えてもらおうと県動物愛護管理センターが、2003年から毎年開いてます。会場では、ボランティア団体らによる犬や猫の譲渡会が開かれたほか、モルモットやウサギなど、小動物と触れ合えるコーナー、それに