フォルクスワーゲン ジャパンは、GTI誕生50周年を記念した特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を6月13日に愛知県豊橋市で開催すると発表した。GTIオーナーやファンに向けた体験型イベントとなる。【こちらも】（フォルクスワーゲン）の記事一覧はこちら会場はフォルクスワーゲン グループ ジャパン豊橋本社で、開催時間は10時から15時まで。参加は事前応募の抽選制で、フォルクスワーゲン車での来場が条件となる。■GTI50年の節