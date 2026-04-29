『犬が大好きな人』の特徴５選 この記事を読んでいるということは、あなたも犬が大好きなはず！そんな犬が好きな人には、ある共通点があることも。ここでは、犬が大好きな人にみられる特徴を紹介します。 1.社交的でアクティブ 犬が大好きな人の中には、社交的でアクティブな人が多くいます。犬の多くがアクティブで動き回ることを好むため、「そんなわんこと一緒に楽しみたい」という思いが強いのでしょう。 また