同僚が明かした村上宗隆の献身的な姿勢ホワイトソックスの村上宗隆内野手への評価が日に日に高まっている。同僚のミゲル・バルガス内野手が、村上が見せる気遣いや日々のコミュニケーションについて言及。メジャー1年目から早くもリーダーシップを発揮しているようだ。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のポッドキャスト番組に出演したバルガスは、村上との会話について言及。「3つの言語でコミュニケーションを取っ