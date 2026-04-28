4月3日（金）より、連続2クールを順次放送・配信中の『転生したらスライムだった件 第4期』。第77話のあらすじと場面写真が公開された。『転生したらスライムだった件』は、異世界で1匹のスライムに転生した主人公が身につけたスキルを駆使し知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。TVアニメ『転生したらスライムだった件』第1期は2018年10月より2019年3月までTOKYO MXほかでTV放送。更に2021年には、1月