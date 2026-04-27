昨今の睡眠への関心の高さから一気にメインストリームへと駆け上がったリカバリーウエア。着用するだけで血行を促し、より健やかな日々を送るサポートをしてくれる1着は一度その快適さを知ってしまうともう手放せません。就寝用に日常着として着られるもの、高価なものからリーズナブルな製品まで種類も価格もさまざま。この春夏向けに各社が新作を続々発表しています。その中でも注目株なのがヘアケアアイテムを中心に展開し、絶