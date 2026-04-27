アミコビルを管理運営する「徳島都市開発」の次期社長に、徳島そごうの元社員で、都市開発の統括部長・丸岡透さんが就任することがわかりました。4月28日に開かれる取締役会で正式に決まる見通しです。徳島都市開発の新たな社長に就任する見通しなのは、徳島そごうの元社員で、現在は都市開発の統括部長を務める丸岡透さん・62歳です。丸岡さんは、1988年に徳島そごうへ入社、2013年まで徳島で勤務したのち、横浜や大阪などの各店