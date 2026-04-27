この記事をまとめると ■2026年3月単月締めの車名別新車販売ランキングが発表された ■首位は相変わらずホンダN-BOXな一方で未使用中古車にダイハツ車が増えつつある ■軽自動車はとくに自社届け出によっても台数が左右される 年度末における気になる最新新車販売状況 2025事業年度（2025年4月〜2026年3月）末の決算セール（2月・3月）後半にあたる、2026年3月単月締めの車名（通称名）別新車販売ランキングが発表された。登録車