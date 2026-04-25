[4.25 練習試合 U-17日本代表 5-0 国際武道大 JFA夢フィールド]AFC U17アジア杯に臨むU-17日本代表が25日、国際武道大と練習試合を行い、5-0で勝利した。MF里見汰福(神戸U-18)が2ゴール1アシストで先発定着をアピール。ウイングバックとシャドーでテストされたMF岡本新大(G大阪ユース)もゴールを決めた。26日の出発を前に組まれた国内合宿最後の練習試合。U17アジア杯メンバーは2チームに分かれ、大学生との2試合を行った。第1