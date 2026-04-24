県と県教育委員会はきょう、職員と教員あわせて５人への懲戒処分を発表しました。このうち県厚生部の課長補佐級の５６歳男性は、２０２４年度から昨年度にかけて、勤務時間中に職場で複数の女性職員をスマートフォンで無断で撮影しました。県は「精神的な苦痛を与えた」として、この男性職員を先月１３日付けで減給１カ月の処分としています。また、去年１０月に車で単独事故を起こし酒気帯び運転の疑いで起訴された県教育委