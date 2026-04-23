（台北中央社）台湾糖業（台糖）の呉明昌董事長（会長）は22日、国内13カ所の養豚場の建て替えが年内に完了し、来年からは日本やシンガポールなどの海外市場に進出する見通しだと話した。台糖は国営企業で、糖業の他にバイオテクノロジーや農業、油脂製品、畜産、レジャーなどの事業も手がける。養豚場では、従来の開放型から密閉型の豚舎へのグレードアップを進めている。呉氏は取材に対し、2030年には年間で50万頭以上を市場に供