イーロン・マスクがOpenAIとサム・アルトマンを相手取り起こした訴訟が、4月末にもカリフォルニア州の連邦裁判所で公判に入る。非営利として掲げられた使命からの逸脱を巡る争いは、組織のあり方に波紋を広げかねない。