講談社『別冊フレンド』にて好評連載中の『メガネ、時々、ヤンキーくん』（原作：なるき）のTVアニメ化が決定し、お祝いイラストとコメントが到着した。本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン☆ガチンコ☆ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、