23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万9610円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては24.14円高。出来高は5485枚となっている。 TOPIX先物期近は3730.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5