300品種、350万本のチューリップが春を彩る、となみチューリップフェアがきょう、開幕しました。花は見頃を迎え、ほぼ満開に近いということです。今年のフェアは花の数がこれまでより50万本多い350万本となり、メイン会場となる砺波チューリップ公園には、県の内外から訪れた観光客が、色鮮やかな花の競演を楽しんでいました。75回目となった今年のテーマは「想いをつなぐ となみ花物語」。21万本のチュ&#