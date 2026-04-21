人の手でコーヒーを淹れる「ハンドドリップ」の技術を競う大会が別府市で開かれ、全国から集まった参加者が自慢の腕を披露しました。 【写真を見る】ハンドドリップ日本一決定戦別府市のコーヒー器具メーカーが地元で開催 （大倉三奈記者）「会場内にはコーヒーの良い香りが漂っています」 「CAFECジャパンブリューワーズカップ」は、ハンドドリップとコー