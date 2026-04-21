最新技術を使ったスマート農業への関心を深めてもらおうと、阿波市で4月20日、ロボットを使った農業の実演会が行われました。（記者）「田植えの終わった水田の中で動いているのが、田んぼに雑草が生えにくくするロボット」「こういったところにも、ロボットが使われる時代が来ています」この実演会は、農業の生産性の向上などを目的に、県吉野川農林事務所が企画しました。集まったのは、阿波市や吉野川市の農業関係者ら約4