お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が19日、オフィシャルブログを更新。子供たちも大好物だという手軽に作れる“鍋ごとグラタン”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。 江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。 「鍋ごとグラタン！！」と題してブログを更新した江上は、「ずいぶんブログをアップして