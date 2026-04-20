ニッチェ江上、手抜き＆豪快“鍋ごとグラタン”披露
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が19日、オフィシャルブログを更新。子供たちも大好物だという手軽に作れる“鍋ごとグラタン”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
「鍋ごとグラタン！！」と題してブログを更新した江上は、「ずいぶんブログをアップしていませんでしたね、、」と切り出し、広島や岡山でのライブで移動が多く「腰がヤバい」と近況を報告。気温差の激しい日々についても触れ、「４月だというのに暑い日が多くて、とっちゃんさっちゃんは半袖デビュー」と子どもたちの様子とともに兄妹ショットを公開。
一方で肌寒い日には、「そんな日は鍋ごとグラタン作ってます」と明かし、ル・クルーゼの鍋で作るグラタンの工程を紹介。具材を炒め、小麦粉と牛乳で“手抜きベシャメルソース”を作り、そのままチーズをのせてトースターで焼き上げるという手軽なレシピを披露した。
完成したグラタンの写真も公開し、「このグラタンをバケットにのせて食べるのが、子供達は大好きなのです」と家族の好物であることを告白。「とっちゃん、チーズが克服出来て 本当に良かった〜！！！！」と子どもの成長も喜んだ。
最後は「本日岡山で、３ステージ」とし、「残り１ステージ行ってきます」と仕事への意気込みもつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「グラタン美味しそう」「チーズ克服よかった！！」「栄養満点で、子供達にもばっちり」「さすがは江上さん」「グラタン食べたくなりました」や「可愛らしい兄妹仲良し」「今日もたくさん笑わせていただきました♪」「けいこさんも腰痛運動して、元気でいてくださいね。」などの声が寄せられている。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
「鍋ごとグラタン！！」と題してブログを更新した江上は、「ずいぶんブログをアップしていませんでしたね、、」と切り出し、広島や岡山でのライブで移動が多く「腰がヤバい」と近況を報告。気温差の激しい日々についても触れ、「４月だというのに暑い日が多くて、とっちゃんさっちゃんは半袖デビュー」と子どもたちの様子とともに兄妹ショットを公開。
完成したグラタンの写真も公開し、「このグラタンをバケットにのせて食べるのが、子供達は大好きなのです」と家族の好物であることを告白。「とっちゃん、チーズが克服出来て 本当に良かった〜！！！！」と子どもの成長も喜んだ。
最後は「本日岡山で、３ステージ」とし、「残り１ステージ行ってきます」と仕事への意気込みもつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「グラタン美味しそう」「チーズ克服よかった！！」「栄養満点で、子供達にもばっちり」「さすがは江上さん」「グラタン食べたくなりました」や「可愛らしい兄妹仲良し」「今日もたくさん笑わせていただきました♪」「けいこさんも腰痛運動して、元気でいてくださいね。」などの声が寄せられている。