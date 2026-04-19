ドワーフィズム（小猫症）とは？ ドワーフィズムとは、体の成長が著しく遅れたり、小さいまま止まったりする病気です。単に体格が小さい猫とは異なり、骨や内臓、ホルモンの発達に何らかの異常が関わっている場合があるとされています。 見た目としては、「子猫のようなサイズが続く」と感じられることが多く、愛らしく見える一方で、体の機能面に影響が出ている可能性もあります。成長の遅れはゆっく