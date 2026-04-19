ドワーフィズム（小猫症）とは？

ドワーフィズムとは、体の成長が著しく遅れたり、小さいまま止まったりする病気です。単に体格が小さい猫とは異なり、骨や内臓、ホルモンの発達に何らかの異常が関わっている場合があるとされています。

見た目としては、「子猫のようなサイズが続く」と感じられることが多く、愛らしく見える一方で、体の機能面に影響が出ている可能性もあります。成長の遅れはゆっくり進むため気づきにくいこともあるため、日頃から体重や体格の変化を把握しておくことが大切です。

主な原因と表れる特徴

ドワーフィズムは複数の要因が関係し、見た目や体調の変化として表れることがあります。原因と特徴をあわせて理解することが大切です。

1.遺伝的な要因

特定の遺伝子異常により、骨や軟骨の成長がうまく進まない場合があります。四肢が短くなるなどの特徴が見られることもあり、生まれつきの体質として現れるでしょう。

2.ホルモンの異常

成長ホルモンの分泌が不足すると、体の発達が十分に進まないことがあります。外見だけでなく、内臓の働きや代謝にも影響が及ぶ場合があり、日常生活に支障が出るケースも見られます。

3.栄養不足や慢性的な疾患

子猫期に十分な栄養が取れていなかったり、寄生虫や感染症などが続いたりすると、正常な成長が妨げられることがあります。また、背景に体調不良が隠れていることもあるでしょう。

4.体が小さいまま成長が止まる

月齢に対して体重や体格が小さい状態が続くのが特徴です。生後半年～1年が経過しても体が小さいままだったり、同時期の猫と比べて差が広がる場合は、注意して観察する必要があります。

5.体のバランスに違和感がある

頭が大きく見える、手足が短いなど、全体のバランスに特徴が出ることがあります。個体差はありますが、月齢が進むにつれて違和感を覚えるケースが多く、アンバランスな印象を受ける場合が多いです。

6.免疫力や体力が弱く体調を崩しやすい

免疫力や体力が十分でない場合、体調を崩しやすくなることがあります。食欲や活動量の変化にも注意が必要です。

受診の目安と日常のケア

「成長途中だろう」「体格が小さいだけ」と判断してしまうと、病気の発見が遅れることがあります。体重が増えない、食欲が安定しない、元気がないといった変化が見られる場合は動物病院で相談することが望ましいです。

診察では血液検査やレントゲンなどが行われることがあり、原因に応じた対応が検討されます。できるだけ早い段階で状態を把握することが大切です。

日常生活においては、その子に合わせたケアが重要になります。高い場所への移動を減らす工夫や、滑りにくい床材の使用など、猫の体に負担をかけない環境づくりが重要です。

また、遊び方も体力に合わせて調整し、無理をさせないことがポイント。食事は消化しやすく栄養バランスの整ったものを選び、体調の変化をこまめに確認していきましょう。

まとめ

ドワーフィズム（小猫症）は、見た目の特徴だけでなく、体の機能にも影響が出る可能性がある病気です。成長が止まることで食事や排泄がしづらくなることもあるため、単なる個性と捉えるだけでなく、適切にサポートをしながら成長の様子を丁寧に見守ることが大切とされています。

成長の遅れに気づいたときや気になる点があれば、早めにかかりつけの獣医師に相談しましょう。その子に合ったケアを続けていくことが、安心して暮らせる環境づくりにつながります。

(獣医師監修：葛野宗)