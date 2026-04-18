エンスカイより、2026年4⽉20⽇（⽉）午前10時より『ちいかわ 郵便局グッズ』が「郵便局のネットショップ」にて受注販売開始となる。＞＞＞郵便局のちいかわグッズをチェック！（写真6点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日