大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」より、ポケモンフェイスマスクが発売された。＞＞＞Lovisiaポケモンフェイスマスクをチェック！（写真19点）「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、パッケージ、シートのデザインを刷新。パッケージだけではなく、シートマスクにもポケモンたちの姿が可愛らしくプリントされた全面デザインとなっている。ピカチュウ、プリン、ゲンガー、