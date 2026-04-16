パナソニック コネクトグループは、「堅牢」「長時間」「拡張性」で過酷な現場を支える堅牢PC、タフブック「FZ-56（14.0 型）」を2026年6月、タフブック「FZ-40（14.0型）」シリーズの新モデルを2026年4月より発売することを、4月14日（火）に発表。また、同日に「パナソニック コネクト『タフブック』新製品発表会」を開催し、新製品プレゼンテーションや防滴・防塵のデモンストレーションも行った。■「現場を止めない」世界に誇