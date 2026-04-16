ふんわりとやわらかく、特有の甘みが楽しめる春キャベツは、この季節に何度も食卓に登場させたい主役級の野菜ですよね。今しか味わえないみずみずしさを存分に活かせば、いつもの食卓がパッと明るいひと皿に仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、春キャベツを使った「ガーリック蒸し煮」を教えてもらいました。今しか味わえない。「春キャベツ」が主役のガーリック蒸し煮今回は、春キャベツの甘みと豚肉のうま味を閉