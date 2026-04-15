中日・金丸が広島戦で快投…“魔球”のスライダーも話題に中日の金丸夢斗投手が14日、豊橋市民球場で行われた広島戦に先発し、7回1/3を投げ2失点の好投で今季初勝利を挙げた。3登板目にして白星を手にした左腕だが、ファンの間では圧倒的な変化球が話題に。「なんやこれ……」「曲がりすぎてる」と、驚愕の声が殺到した。前回登板では5回4失点を喫するなど苦しい投球だった金丸だが、この日は本来の姿を取り戻した。力強い直球