山本由伸がメッツ戦に先発【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に先発登板した。4回の守備で一塁カバーに入った際、フリーマンの“悪送球”をジャンプしてキャッチ。アクロバティックな動きを見せた右腕に日米ファンが歓喜している。今季4度目の先発マウンドでは、華麗な守備も披露した。4回1死で迎えたポランコが放った打球