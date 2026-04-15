盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第20回は、人生初の沖縄でのこと。＊＊＊芸人をやっていると、仕事でいろんな場所に行く機会があるんですが、今年は人生で初めて沖縄に行きました。初めての沖縄は予想外の体験の連続でしたよ。その日は沖縄のお笑