ロッテの「雪見だいふく」公式「X」アカウントが、雪見だいふくがベルトコンベヤーの上を流れていく動画を公開。投稿は200万回以上表示され、約5万4000件の「いいね」を集めています。【動画を見る】プルンッ！かわいすぎる…雪見だいふくが流れていく大反響の動画ただ「雪見だいふく」が流れるだけの癒やし動画Xユーザーの「雪見だいふくを食べたい」という一言の投稿に対し、公式アカウントは「置いておきます」とコメント