ロッテの「雪見だいふく」公式「X」アカウントが、雪見だいふくがベルトコンベヤーの上を流れていく動画を公開。投稿は200万回以上表示され、約5万4000件の「いいね」を集めています。

【動画を見る】プルンッ！ かわいすぎる…雪見だいふくが流れていく大反響の動画

ただ「雪見だいふく」が流れるだけの癒やし動画

Xユーザーの「雪見だいふくを食べたい」という一言の投稿に対し、公式アカウントは「置いておきます」とコメント。ベルトコンベヤーの上を流れていく、雪見だいふくの様子を映した映像を投稿しました。

動画では、粉がかかる前の、ぷるんとした雪見だいふくが次々と流れていきます。投稿には、「雪見だいふくの貴重な産卵シーンだ」「つやんとしててかわいい」「えっ、お肌つるつる！それが素顔なの？」「出来たての雪見だいふく、めちゃめちゃおいしそう」「ウサギみたいに飛び跳ねててかわいい」とのコメントが寄せられました。

「雪見だいふく食べたくなってきた！」「無限に私の口に運ばれてきたらいいのに…」「やばい…雪見だいふくテロだ…」「これ見て、帰りにコンビニのアイス売り場をのぞく人が多そう…」「こんな映像見たら、雪見だいふく食べたくなっちゃう。ロッテ恐るべし」と、「雪見だいふくを食べたい」人をさらに増やしたようです。

また、「幸せが生み出されていく」「幸せな気持ちになりました」「なんだこの見守ってあげたくなる光景は！」「ずっと見ていられる」という声も上がり、多くの人が「ただ雪見だいふくが流れるだけ」の動画に癒やされた様子です。