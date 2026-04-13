落石や土砂崩れでことし1月から通行止めが続いている鶴岡市の県道で13日、専門家による現地調査が行われました。調査の結果、斜面の一部が著しく風化したことで、土砂崩れを招いた恐れがあることがわかりました。鶴岡市今泉地内の県道「藤島由良線」はことし1月に落石、3月24日に大規模な土砂崩れが発生し、現在も全面通行止めが続いています。国からの助言を受け、県は13日、専門家による現地調査を行いました。山形大学学術研究