任期満了に伴う高畠町長選が14日告示されます。これまでのところ再選を目指す現職と新人のあわせて2人が出馬を表明していて一騎打ちとなる公算が大きくなっています。高畠町長選に出馬を表明しているのは現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）と新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）です。現職の高梨さんは前回2022年の町長選で、当時の現職を破り初当選を果たし現在1期目です。新人の山木さんは高畠町職員を経て2019年から町