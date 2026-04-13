守備範囲拡大に直結…股関節の柔軟性を高める「8の字転がしドリル」あと少しで捕れた打球がグラブの下や近くを通過していくたびに、“球際の弱さ”を痛感する選手は多いだろう。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、ノックを多く受ける前の段階として、柔軟性を高め守備範囲を広げる「8の字転がしドリル」を推奨している。左右に飛んだ打球に対し、捕れそうなのに捕球できない原因の1つに、股関節