守備範囲拡大に直結…股関節の柔軟性を高める「8の字転がしドリル」

あと少しで捕れた打球がグラブの下や近くを通過していくたびに、“球際の弱さ”を痛感する選手は多いだろう。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、ノックを多く受ける前の段階として、柔軟性を高め守備範囲を広げる「8の字転がしドリル」を推奨している。

左右に飛んだ打球に対し、捕れそうなのに捕球できない原因の1つに、股関節周りの硬さがあるという。高島さんは「ある程度打球に追いついているけど、股関節周りが硬いため球際でグラブの下をボールが通るミスに繋がる」と指摘する。

そこで取り入れたいのが、足を最大限に伸ばしながら手でボールを体の左右に転がし、「8の字」を描くトレーニングだ。体の左右にマーカーを置いて、そこに向けて体を伸ばし、両手でボールを転がす。体を最大限伸ばし、遠くまで転がすには股関節やお尻の柔軟性が求められる。単純な開脚ストレッチなどではなく、実際の動きの中で股関節を伸ばしていくため、より実践的で子どもたちも興味を持ちやすい。

次にグラブ側の手だけでボールを転がし、実際の守備の動きへ繋げていく。このドリルを行うことで、自分の体がどこまで伸ばせるか確認できる。指導者も選手の体の硬さを把握できれば、ノックを打つ前に柔軟性を高めるアプローチができるようになる。

ノックを数多く受けても、対応できる“土台”がなければ技術は向上しない。左右に飛んだ打球をきっちり捕球できなくても、止めることで走者の進塁を防ぐことが可能になる。柔軟性を高め、あと一歩に届く守備力を手に入れてほしい。（First-Pitch編集部）