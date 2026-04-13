サイ・ヤング賞右腕デグロムの初球を捉える先頭打者アーチ【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で、2試合連続となる今季5号の先頭打者アーチを放った。サイ・ヤング賞右腕デグロムからの一撃に、早朝から観戦していた日本のファンからも「すげーーー目が覚めた」