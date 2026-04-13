サイ・ヤング賞右腕デグロムの初球を捉える先頭打者アーチ

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で、2試合連続となる今季5号の先頭打者アーチを放った。サイ・ヤング賞右腕デグロムからの一撃に、早朝から観戦していた日本のファンからも「すげーーー目が覚めた」などと驚きの声が上がった。

相手先発は2度のサイ・ヤング賞を誇るデグロム。両者は意外にも初の対戦だった。その初球、97.9マイル（約157.5キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離374フィート（約114メートル）、角度39度の一撃は、鮮やかな軌道を描いて右翼スタンドへ飛び込んだ。

大谷の先頭打者アーチは通算26本目となった。前日の同カードでも右腕ライターから一発を放っており、2試合連続の先頭打者弾で連続試合出塁記録も「46」に更新した。この試合は佐々木朗希投手が先発登板しており、頼もしい先輩が強烈な先制パンチで後輩を援護した形だ。

日本では週明け月曜、早朝5時過ぎに飛び出した一発に、SNS上の日本のファンも一気に目を覚ました。「点入らんやろなと思ってたらいきなりかましてて草」「たまらんな」「にしてもうちらの翔平えぐいな」「月曜日から気持ち良すぎ」「すげーーー目が覚めた」「朝の眠い目をさます気付け薬です」といった声や、「デグロムvs大谷を楽しみに5時に起きて試合見てたら初球ホームランで1球しか見せてくれない大谷さん」「もっと対戦見たかったのに…笑」と、デグロムとの“最強対決”が一瞬で終わったことに嘆く声もあった。（Full-Count編集部）