現職と新人が立候補した黒部市長選挙は、きょう投票が行われています。午後6時時点の投票率は、26.88パーセントで前回の選挙戦を下回っています。黒部市長選に立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で自民党黒部市連が推薦する現職の武隈義一候補（58）と、自民党宇奈月町支部が推薦する前の副市長で、新人の上坂展弘候補（64）の2人です。投票は市内18か所で、きょう午前7時から始まり、投票所では有権者が一票を