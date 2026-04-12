スマホ代を抑えるために格安SIMを検討しているものの、「端末まで買い替えが必要なら意味がない」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、現在使っているスマホをそのまま使えるケースは少なくありません。 本記事では、どのような場合にそのまま使えるのか、注意点とあわせて解説します。 格安SIMにするならスマホは買い替えが必要？ 格安SIMに乗り換える際に必ずしもスマホを買い替える必要は