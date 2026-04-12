スマホ代を抑えたくて「格安SIM」を考えています。でも、端末まで買い替えが必要なら意味がない気もします。今のスマホをそのまま使えるケースは多いのでしょうか？

格安SIMにするならスマホは買い替えが必要？

格安SIMに乗り換える際に必ずしもスマホを買い替える必要はありません。多くの場合、現在使っているスマホをそのまま使うことが可能です。

以前は大手キャリアごとに端末の仕様が異なり、他社の回線では使えないこともありました。しかし現在は4Gなどの新しい通信規格が統一されたことと、SIMロック解除の義務化により、対応する端末であればそのまま利用できるケースが増えています。

そのため、「格安SIM＝端末も買い替え」というイメージは、必ずしも当てはまらなくなっています。ただし、いくつかの条件を満たしている必要があるため、事前の確認は欠かせません。



今のスマホをそのまま使えるケースとは

現在のスマホをそのまま使えるかどうかは、主にSIMロックと対応回線の2点で決まります。

まずSIMロックとは、特定の通信会社のSIMカードしか使えないように制限する仕組みのことです。最近はSIMロックが原則禁止されているため、新しい端末であればロックがかかっていないことがほとんどです。

次に重要なのが対応回線です。格安SIMは大手キャリアの回線を借りてサービスを提供しています。そのため、利用する回線とスマホの対応が一致していれば、問題なく使える可能性が高いです。

例えば、大手キャリアで購入したスマホは、そのキャリア回線を使う格安SIMであればそのまま使えるケースが多いです。このように、条件が合えば追加費用をかけずに乗り換えができます。



使えない場合に確認すべきポイントと対処法

一方で、すべてのスマホがそのまま使えるわけではありません。古い端末や対応バンドが合わない機種では、通信が不安定になることがあります。この場合、快適に使えない可能性があります。

また、SIMロックが解除できない端末の場合は、他社回線で利用できないこともあります。このような場合は、端末の買い替えを検討する必要があります。

ただし、必ずしも高額なスマホを購入する必要はありません。格安SIM会社では、比較的安価な端末をセットで販売していることも多く、1～3万円程度で購入できる機種もあります。必要最低限の機能で十分であれば、こうした選択肢を活用することで出費を抑えられます。



無駄な出費を防ぐための賢い乗り換え方

格安SIMへの乗り換えで重要なのは、「まず今のスマホが使えるかを確認すること」です。公式サイトには動作確認済み端末の一覧が掲載されていることが多いため、事前にチェックしておくと安心です。

そのうえで、使える場合はそのまま利用し、使えない場合のみ買い替えを検討するという流れが無駄のない方法です。最初から端末を購入してしまうと、必要のない出費につながる可能性があります。

スマホ代の節約は、毎月の固定費を見直すうえで非常に効果的です。端末の扱いを工夫すれば、初期費用を抑えながら乗り換えることも十分可能です。無理のない形で見直しを進め、自分に合った通信環境を整えていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー