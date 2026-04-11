[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](パナスタ)※16:00開始<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 4 中谷進之介DF 5 三浦弦太DF 21 初瀬亮MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 38 名和田我空MF 97 ウェルトンFW 23 デニス・ヒュメット控えGK 18 荒木琉偉DF 15 岸本武流DF 47 中野伸哉MF 13 安部柊斗MF 44 奥抜侃志FW 8 食野亮太郎FW 11 イッサム・ジェバリFW 40 唐山翔自FW 42 南野遥海監督イェ