9回に逆転の一打を放った前川■阪神 5ー3 中日（10日・バンテリンドーム）阪神の前川右京外野手は10日、バンテリンドームで行われた中日戦で、9回に逆転打を放ってヒーローとなった。ド派手なガッツポーズが飛び出す中、ファンは違和感のあるヘルメットに注目。「黒すぎる」「綺麗にしないで」と視線を集めた。前川は9回2死一、三塁で代打で起用されると中日・松山の初球を捉えて右前適時打とした。右翼手の尾田が打球処理にも