9回に逆転の一打を放った前川

■阪神 5ー3 中日（10日・バンテリンドーム）

阪神の前川右京外野手は10日、バンテリンドームで行われた中日戦で、9回に逆転打を放ってヒーローとなった。ド派手なガッツポーズが飛び出す中、ファンは違和感のあるヘルメットに注目。「黒すぎる」「綺麗にしないで」と視線を集めた。

前川は9回2死一、三塁で代打で起用されると中日・松山の初球を捉えて右前適時打とした。右翼手の尾田が打球処理にもたつくと、一塁走者も生還して逆転。前川は二塁塁上で雄叫びをあげた。

殊勲打とともに注目を集めたのが、そのヘルメットだ。松ヤニがたっぷりと付いて黒くなった様子は、昨年も1軍出場の際にネット上で話題に。もともとグレーカラーのヘルメットということもあり、黒い松ヤニの色がより目立っている。

今季使用するヘルメットも、キャンプから徐々に色が付き、まだ4月ではあるものの前半分は真っ黒に。X（旧ツイッター）では決勝打の裏で、「前川右京は好きなだけヘルメット真っ黒にしろ」「前川のヘルメットの汚れ凄い」「一生ヘルメット汚くてエエよ、前川選手！」「前川のヘルメットの色どうなってるの」「前川のヘルメットはなぜ焦げてるんですか？」「前川くんの松ヤニヘルメットが順調に黒くなっている」「前川やっぱヘルメット黒い方が打つな」と、その頭部も話題となっていた。（Full-Count編集部）