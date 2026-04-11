香川県の学童軟式野球チーム「五剣山ライジング」を率いる村川兼治監督小学生になると、子どもは友人と出かけたり地域のスポーツクラブに入団したり、学校での活動以外にも保護者と離れて行動する機会が増える。その時、子どもは「人生で初めて挫折する」と話すのは、香川県の学童軟式野球チーム「五剣山ライジング」の村川兼治監督だ。保護者から自立しようと“第一歩”を踏み出す子どもたちを指導する上で、自身の経験を踏まえ