試合前には漫才も披露■巨人 ー ヤクルト（10日・東京ドーム）「M-1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ「たくろう」が10日、東京ドームで行われた巨人-ヤクルト戦でファーストピッチを行った。イチロー氏の大ファンを公言するボケ担当、赤木裕さんが投球した。赤木さんはセットポジションからド真ん中へストライク投球を披露。捕手は宇都宮が務めた。たくろうは、3月14日のファーム・リーグ開幕戦（ジャイアンツタウンスタ