昨年、高いクオリティと豊富なバリエーション、さらにはゲーム内で使えるオリジナルグッズプレゼントという充実の内容でファンを歓喜させた「十勝のむヨーグルト」と「刀剣乱舞 ONLINE」の魅惑のコラボが再び！ ４月５日（日）より第二弾企画「十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」が実施中。第一弾の「十勝のむヨーグルトを極極飲んで、ちょーすっ斬りキャンペーン」では、690万本超という脅威の累計出荷