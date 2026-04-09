タレントの安めぐみが７日、オフィシャルブログを更新。11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの近影ショットとともに、近況を報告した。 この日、安は「４月」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 久しぶりのブログになってしまいました」と切り出し、「そして４月ですね」と季節の移り変わりに触れた。 また、長女について「６年生になりました」「早いー！！！」と成長の早さ